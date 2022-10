RTK-ja po kërkon më shumë buxhet

Po mbahet mbledhja e Komisionit për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, në të cilën po raportojnë Bordi i RTK-së dhe drejtori i përgjithshëm i RTK-së, Shkumbin Ahmetxhekaj.

Kryetari i Bordit të Radio Televizionit të Kosovës (RTK) Besnik Boletini, tha se progresi që synohet është ende larg, pavarësisht punës që është duke u bërë. Ai ka kërkuar mbështetje nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

“Nëse mbesim me këtë buxhet do të kemi ngecje në aspektin teknik dhe në program, shpresoj që të kemi rritje të buxhetit për vitin 2023. Është momentumi, nëse na shtohet buxheti ne do të japim premtime publike. Viti 2023 është vit i zhvillimit të RTK-së”, theksoi ai.

Boletini bëri me dije se RTSH (Radio Televiozi Shqiptar) ka buxhet rreth 20 milionë euro. “Së pari RTK ka buxhet të vogël në krahasim me të tjerët. Për një transmetues është buxhet i vogël”, theksoi ai.