Rryma u shtrenjtua, Kurti – qytetarëve: Do ju mbështesim

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se do të mbështesin qytetarët pas vendimit të fundit për rritje të çmimit të energjisë.

Ai ka thënë se do të subvencionojnë familjet për konsum të energjisë deri në 800 kËh në muaj, ndërsa grupet e cenueshme do të kenë trajtim të veçantë.

Në takimin që po zhvillohet me përfaqësuesit e komunave, Kurti ka thënë se ka pasur rezultate të menjëhershme të masave të cilat qeveria i ka aplikuar gjatë këtij dimri.

“Mbështetja jonë ndaj qytetarëve do të vazhdojë edhe pas vendimit të fundit të Zyrës së Rregullatorit për Energji ku ndër të tjera do të subvencionojmë familjet për konsum të energjisë deri në 800 kilovatë në muaj, kurse grupet e cenueshme siç janë familjet në asistencë sociale do të kenë trajtim të veçantë. E me rreth 9 milionë euro kemi rinovuar e bërë efiçiente 70 ndërtesa publike. Shkolla, çerdhe të fëmijëve, qendra shëndetësore e stacione të zjarrfikëseve, duke e rritur kështu komforin e duke e ulur konsumin e energjisë. Gjatë dimrit që tashmë po e lëmë pas kemi parë rezultate të menjëhershme të këtyre masave të cilat i kemi ndërmarrë si qeveri, falë mbështetjes së bashkëpunimit me Bashkimin Evropian këto masa të dëshmuara po e shumëfishojnë e ashtu edhe përfitimet për qytetarët e për bizneset e vendit tonë”, ka thënë Kurti./Lajmi.net/