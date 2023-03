Rryma shtrenjtohet për 14 përqind nga 1 prilli Qytetarët e Kosovës do të përballen me fatura më të shtrenjta të energjisë elektrike prej muajit prill të këtij viti. Kjo pasi që faturat do të jenë për 14 për qind më të shtrenjta nga data 1 prill e këtij viti. Këtë e ka konfirmuar Zyra e Rregullatorit të Energjisë për lajmi.net, e cila ka…