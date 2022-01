Rryma në veri: Konjufca jep qershorin si afat optimal për gjetjen e një zgjidhjeje

Pas kësaj letre, një afat të mundshëm se kur potencialisht duhet të gjendet një zgjidhje, e ka dhënë kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, teksa ka folur për zgjidhjen e krizës energjetike në vend.

Konjufca thotë se dy çështjet kritike janë kthimi në punë i Bllokut B2 dhe futja e veriut të Kosovës në pagesë të faturave të rrymës.

Sipas tij, nëse këto dy çështje zgjidhen deri në qershor, atëherë dimri tjetër do të jetë i pavërejtëshëm.

“Unë po mendoj që ajo që e tha Astriti si muhabet që u mundu t’i grumbullojë disa resurse, duke u mund me e dhanë pak ma optimist totalitetin e megavateve. Unë mendoj në gjashtë muajt e ardhshme, kritike është kthimi i bllokut, edhe kritike është futja e pjesës së veriut të Kosovës në pagesë. Na po jemi si afat, unë mendoj që nëse me 1 qershor vijm qetu, edhe qeto probleme janë zgjidh. Unë po e jap si një far verzioni. Unë mendoj që dimri i vitit 2022/3, ka me qenë krejtësisht i pavrejtshëm, si disa dimra të 2015-ës, 2016-ës”, ka thënë Konjufca në Rtv Dukagjini.