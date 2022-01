Rryma e lë të vdekur një punëtor të KEK-ut

Sipas një burimi të mediave lokale në Drenas mësohet se rryma ka qenë shkaktari i vdekjes së tij.

I ndjeri ishte puntor në KEK, dhe pas vetit ka lënë bashkëshorten dhe 3 fëmijë dy djem e një vajzë.

Lajmin për vdekjen e tij e kanë dhënë edhe familjarët e tij.

Njoftimi nga familjarët:

Prehu ne paqe o njeri mir !

Sot si familje perjetum nje humbje te madhe nje nga djemt me te mire te familjes Besimi ne menyre tragjike ndrroj jete .

Besimin do ta kujtojm me krenarin dhe rrespektin me te madh .

Per vorrimin ju njoftojm.