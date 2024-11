Rrustemi: Opozita do që të krijojë një qeveri bashkë me Listën Serbe, sepse pa të nuk munden Deputeti i Vetëvendosjes Adanan Rrustemi, thotë se plani i opozitës është që VV-ja mos t’i ketë 61 deputetë, në mënyrë që ky subjekt politik të mos mund të krijojë qeverinë vetëm me Listën Guxo dhe Alternativën. Ai në Klan Kosova, tutje deklaroi se LDK-ja, PDK-ja, dhe AAK-ja duan të krijojnë një qeveri bashkë me Listën…