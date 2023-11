Rrugëtimi Prishtinë – Fushë Kosovë: Qytetarët flasin se sa vonohen Qytetarët nga Fushë Kosova thuajse çdo ditë shumë prej tyre udhëtojnë drejt kryeqytetit. Ata udhëtojnë me mjete të ndryshme transporti, përfshi edhe me bicikletë, shkruan lajmi.net Ka shumë prej atyre që udhëtojnë edhe me vetura, e që rruga zgjatë 5 deri 7 minuta, ndërsa kur ka komunikacion të denduar qytetarët thonë se mund të vonohen…