Rrugët e Prishtinës dekorohen me flamuj të aleatëve për Ditën e Çlirimit

Për këtë ka shkruar kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës (AGK), Xhemajl Rexhaj.

“Rrugët e Prishtinës janë zbukuruar me flamuj të vendeve anëtare të NATO-s në prag të Ditës së Çlirimit të Kosovës javën e ardhshme, si një falënderim për të gjithë ata për kontributin për çlirimin e vendit”, ka shkruar Rexhaj.

Prishtina streets are decorated with flags of #NATO member states on eve of #Kosovo Liberation Day next week, as a Thank You to all of them for the contribution to free the country. 🎉🇽🇰 pic.twitter.com/HkKrR2Qc9J

— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 9, 2024