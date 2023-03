Rruga te “Kafet e Rakisë” do të shtrohet me kalldrëm, të hënën fillon heqja e asfaltit Rruga te pjesa e kryeqytetit, e njohur si “Kafet e Rakisë”, do të restaurohet. Siç ka bërë të ditur drejtori i Investimeve Kapitale, Krenar Xhaferi, të hënën do të fillojë heqja e asfaltit, për t’u zëvendësuar më pas me kalldrëm, përcjell lajmi.net. Nga kjo synohet që të rikujtohet Prishtina e Vjetër, ndërsa ndryshimi është pjesë…