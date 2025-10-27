Rruga “Robert Doll” sonte do të mbyllet për qarkullim
Rruga “Robert Doll” do të jetë e mbyllur sonte për qarkullim, nga ora 22:30 deri në 02:00 pas mesnatës.
Sipas komunës së Prishtinës, kjo rrugë do të mbyllet për shkak të punimeve që lidhen me zgjerimin e rrugës (pastrimi i asfaltit të dëmtuar.
“Ju lutemi për mirëkuptim dhe kujdes të shtuar në këtë zonë gjatë kësaj kohe”, thuhet tutje në njoftim.