“Rruga për Damask” libri më i ri i profesor Enver Hasanit

Profesori Enver Hasani ka njoftuar se sot ka dalë nga shtypi libri tij i ri “Rruga për Damask”.

Ai ka thënë se në hyrje të librit, lexuesi do të gjej arsyet pse i është vënë ky titull.

Hasani ka treguar se lexuesi gjen përgjigjet në disa pyetjet që ai i ka renditur.

“Sot doli nga shtypi libri im më i ri “Rruga për Damask”. Në hyrje të librit lexuesi do të gjej arsyet për vënien e këtij titulli. Më shumë se kaq aty lexuesi gjen edhe përgjigjet në pyetjet si vijon: -Kush ishte vajza që më 2015 paraqitet në videon e bërë me porosi, si denoncuese e porositur kundër autorit të librit? -Kush ishte funksionari i lartë i sistemit të drejtësisë nga Fakulteti Juridik që e orkestroi sulmin dhe akuzat formale ndaj autorit të librit? -Si u soll në mënyrë barbare një segment i caktuar i shoqërisë civile në Kosovë, që mbulon arsimin e lartë në vend? … dhe shumëçka tjetër që lidhet me personin, autorin dhe kohën që mbërthen librin me shkrimet e tij.”

Hasani ka bërë të ditur se libri gjendet në shitje në “Dukagjini”, “Artini&Toena” dhe “Buzuku”.

“Libri “Rruga për Damask” gjendet në shitje në libraritë: “Dukagjini”, “Artini&Toena” dhe “Buzuku” të Prishtinës, si dhe në skriptoren e Fakultetit Juridik të UP-së. Lexim të këndshëm!”