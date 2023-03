Rruga me pengesa drejt Këshillit të Evropës Aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës rrezikon të mbetet jashtë agjendës së punimeve që do të mbahen më 16 dhe 17 maj. Derisa, i njëjti fat mund ta përcjellë vendin edhe në takimet tjera të këtij këshilli. Për këtë opozita fajëson qeverinë, e mazhoranca zhvillimet politike me Serbinë. E ambasadori i Suedisë,…