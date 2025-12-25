Rruga e Kombit e mbuluar nga mjegulla e dendur prej 30 ditësh
Tuneli i Kalimashit në Kukës, një nga segmentet më të frekuentuara të Rrugës së Kombit, po përballet prej gati një muaji me kushte të vështira të motit. Një mjegull e dendur dhe lagështi e shtuar kanë zvogëluar ndjeshëm shikueshmërinë në rrugë, duke kërkuar kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve. Megjithatë, deri tani nuk janë…
Lajme
Tuneli i Kalimashit në Kukës, një nga segmentet më të frekuentuara të Rrugës së Kombit, po përballet prej gati një muaji me kushte të vështira të motit. Një mjegull e dendur dhe lagështi e shtuar kanë zvogëluar ndjeshëm shikueshmërinë në rrugë, duke kërkuar kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve.
Megjithatë, deri tani nuk janë regjistruar aksidente apo incidente serioze në këtë zonë. Autoritetet rrugore bëjnë thirrje për respektimin rigoroz të kufizimeve të shpejtësisë dhe përdorimin e dritave të mjegullës për të garantuar udhëtim të sigurt.
Parashikimet e motit paralajmërojnë se mjegulla mund të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme, ndërsa priten reshje bore në zonën e kalimit kufitar. Drejtuesit e automjeteve këshillohen të planifikojnë udhëtimet me kujdes dhe të jenë të vëmendshëm ndaj ndryshimeve të motit.