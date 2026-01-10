Rruga e bllokuar nga rrethi i Marigonës deri te Prishtina Mall e mbuluar nga uji
Një segment i rrugës nacionale Ferizaj-Prishtinë është mbuluar nga uji. Për këtë shkak, policia ka ndërprerë qarkullimin përkohësisht.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë disa automjete që kanë dalë për të lehtësuar situatën, ndërsa rruga shihet e mbuluar nga uji.
Policia më herët tha se qarkullimi i automjeteve do të devijohet dhe orientohet përmes autostradës.
“Për shkak të sasisë së madhe të ujit në rrugën nacionale Ferizaj–Prishtinë, konkretisht në segmentin që kalon nëpër fshatin Llapnasellë, segmenti nga rrethi i “Prishtina Mall” në drejtim të Prishtinës dhe segmenti nga rrethi i “Marigona” në drejtim të Ferizajt, në koordinim me zyrtarë nga Ministria e Infrastrukturës dhe kompaninë përgjegjëse për mirëmbajtje të rrugës, është marrë vendim që të bllokohet plotësisht qarkullimi i automjeteve në këtë segment rrugor për një kohë të caktuar”, thuhet në njoftim.