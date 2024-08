Rrokulliset me motor, vdes burri në Novosellë të Prizrenit Një vdekje aksidentale u raportua të ketë ndodhur në Novosellë të Prizrenit. Raportohet se një mashkull kosovar është rrokullisur me motor. Njësiti i emergjencës personin e lënduar e kanë dërguar për trajtim mjekësor, ku më pas i njëjti ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë dërgohet në IML për obduksion./Lajmi.net/