“Rroket” tema e dialogut në Presidencë: Diskutojnë Osmani e Hovenier Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka pritur në takim ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier. Me anë të një komunikatë për media, Presidenca ka bërë me dije se takimi ishte i natyrës “së rregullt”, teksa është diskutuar për disa tema, përfshirë dialogun me Serbinë. “Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në…