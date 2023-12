“Rrno për me tregue” – Qeveria ndan mbi 46 mijë euro për RTK-në Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të mbuloj shpenzimet e gjeneruara nga RTK-ja në vlerë të 46 mijë e 110 euro. Ky vendim u mor në mbledhjen e sotme të qeverisë, ku ministri i Financave, Hekuran Murati, tha se kjo po bëhet pasi do të mbulohen shpenzimet e festivalit “Rrno për me tregue”, e…