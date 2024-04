Rrjeti i gazetarëve të Ballkanit reagon për sulmin brutal ndaj Lindita Berishës e Fjolla Hysenit

Gazetaret e lajmi.net, Lindita Berisha dhe Fjolla Hyseni janë përballur dje me një sulm brutal nga një grua në Prishtinë.

Të dy gazetaret po bënin punën e tyre në terren deri në momentin kur janë sulmuar, nga e dyshuara që tashmë është arrestuar.

Për këtë rast ka reaguar edhe “Rrjeti i Gazetarëve të Ballkanit”, të cilët kanë thënë se Policia dhe Prokuroria posedojnë të gjitha provat përkatëse për të trajtuar me shpejtësi dhe me efikasitet rastin dhe për të vënë në përgjegjësi çiftin në videon e ngjarjes së rëndë.

“Rrjeti SafeJournalists, së bashku me anëtaret e AGK-së, kërkojnë që institucionet kompetente të veprojnë urgjentisht kundër autorëve të identifikuar në filmime dhe të trajtojnë rastet e sulmeve ndaj gazetarëve me seriozitetin dhe prioritetin më të madh për të krijuar precedent për të ardhmen. Rrjeti SafeJournalists do të monitorojë nga afër zhvillimet në këtë rast dhe do të informojë palët e interesuara përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare. Çdo sulm ndaj gazetarëve është sulm ndaj interesit publik, demokracisë dhe të drejtave të të gjithë qytetarëve”, ka shkruar Rrjeti i Gazetarëve të Ballkanit.