Rrjedhin emrat e kandidatëve për prokurorë që kaluan testin me shkrim Këshilli Prokurorial i Kosovës ka publikuar listën e kandidatëve për prokuror që kanë kaluar testin me shkrim. Ky proces po zhvillohet në kuadër të rekrutimit të 24 prokurorëve të rinj, transmeton Telegrafi. Tesin e kanë kaluar 72 kandidatë, ndërsa listën me emrin e kandidatëve që e kanë kaluar testin me shkrim mund ta gjeni duke…