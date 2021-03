Kështu ka konstatuar përmes një statusi në facebook, hulumtuesi i KDI-së, Eugen Cakolli duke u bazuar në të dhënat zyrtare nga KQZ.

Sipas tij , kandidatët me rënien më të madhe në vota krahasuar me zgjedhjet e fundit janë Ramush Haradinaj – me 34,757 vota më pak – dhe Anton Quni – me 16,891 vota më pak.