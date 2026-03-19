Rritje e remitencave, 1.4 miliardë euro hynë në Kosovë gjatë vitit 2025
Remitencat në Kosovë gjatë vitit 2025 kanë arritur vlerën prej 1.4 miliardë euro, duke shënuar një rritje prej 59 milionë eurosh, apo rreth 4 për qind më shumë krahasuar me vitin 2024.
Siç bën të ditur Instituti GAP, më së shumti remitenca vijnë nga Gjermania me 547.4 milionë euro apo 39% ndërsa në vendin e dytë është Zvicra me 250.2 milionë euro apo 18%.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në vendin e tretë me 102.5 milionë euro.