Rritje e remitencave, 1.4 miliardë euro hynë në Kosovë gjatë vitit 2025

19/03/2026 12:26

Remitencat në Kosovë gjatë vitit 2025 kanë arritur vlerën prej 1.4 miliardë euro, duke shënuar një rritje prej 59 milionë eurosh, apo rreth 4 për qind më shumë krahasuar me vitin 2024.

Siç bën të ditur Instituti GAP, më së shumti remitenca vijnë nga Gjermania me 547.4 milionë euro apo 39% ndërsa në vendin e dytë është Zvicra me 250.2 milionë euro apo 18%.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në vendin e tretë me 102.5 milionë euro.

