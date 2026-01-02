Rritje e ndjeshme e veturave elektrike në Kosovë- BYD ishte marka dominuese më 2025, e s’mbetet keq as VOLVO
Kosovarët, si edhe shumë shtetas të huaj kanë vendosur që t’iu ikin paksa veturave të cilat funksionojnë me naftë e benzinë.
Kësisoj mundësia e të blerit një veturë elektrike, ua ka bërë edhe kosovarëve më të lëvërdishme ofertën që të kalojnë në një treg të këtyre veturave.
E padyshim se blerja e tyre bëhet në shtetet e huaja, e më pas importohen në vendin tonë.
Por numër i madh i kosovarëve vendosën që këtë ta bëjnë më 2025.
Sipas Doganës së Kosovës viti 2025 po mbyllet me një trend dukshëm më të lartë për importin e veturave elektrike. Të dhënat tregojnë jo vetëm rritje të qartë të numrit të automjeteve të hyra në vend, por edhe një diversifikim të zgjeruar të modeleve dhe markave.
Sipas përgjigjeve zyrtare të Doganës të siguruara për lajmi.net, gjatë vitit 2025 në Kosovë janë importuar gjithsej 170 vetura elektrike.
Vlera doganore e këtyre importeve është 2,931,809.63 euro, derisa vlera e përgjithshme e importit (përfshirë taksat e tjera) arrin në 2,997,825.89 euro.
Këto shifra tregojnë qartë rritje të qëndrueshme të interesimit për automjete elektrike, si nga qytetarët ashtu edhe nga bizneset, duke reflektuar një ndryshim të rëndësishëm në preferencat e konsumatorëve kosovarë.
E dominimin e këtyre veturave në treg e kanë ato nga Kina.
Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e veturave elektrike të importuara kanë origjinë nga Republika Popullore e Kinës.
Marka që dominon plotësisht tregun kosovar është BYD, me mbi 100 modele të ndryshme të sjella në vend gjatë vitit:
Modelet kryesore BYD të importuara në 2025:
BYD SEAGULL Flying – çmim doganor rreth 11,000–13,100 €
BYD Yuan Plus / EVLeading / Leading Honor Edition – çmime variojnë rreth 14,900–19,350 €
BYD Song Plus LUXURY 4×2 / 4×2 Leading Version / EVLeading – çmime nga 17,500 €
BYD Sealion dhe modele të tjera me bateri deri 81.80 kWh
Kapaciteti i baterisë së këtyre automjeteve është: 38.88 kWh deri 81.80 kWh
Autonomi: nga rreth 400 km deri mbi 520 km sipas modeleve — të përshtatshme për përdorim ditor dhe udhëtime më të gjata.
Këto të dhëna tregojnë se konsumi i automjeteve elektrike po bëhet më praktik dhe ekonomik, falë edhe performancës së baterive dhe çmimeve konkurruese.
Marka evropiane – Volvo gjithashtu në rritje
Përveç BYD-së, Volvo është një nga markat që kontribuojnë në importet e veturave elektrike në Kosovë, duke u vendos si një nga brendet më të blera nga kosovarët.
Volvo EX30 në versione të ndryshme:
Single Motor Electric Core 272hp (rreth 23,303 — 24,008 €)
Extended Range / Ultra me çmime deri rreth 27,754 — 28,516 €
Këto modele vijnë me performancë të lartë, teknologji moderne dhe standarde të avancuara sigurie, duke ofruar një alternativë premium ndaj modeleve kineze.
Importet e tjera të vogla, por me trend pozitiv
Në tabelë figurojnë edhe modele të tjera të importuara në sasi më të vogla, duke përfshirë:
Nissan LEAF
Makina Smart dhe VW të ndryshme
Modeli Porsche Taycan 4S (me vlerë doganore mbi 32,450 €)
Disa vetura më të vjetra, përdorur (p.sh. Golf elektrik nga Gjilberti)
Kjo tregon diversifikim të tregut elektrik dhe rritje të interesit edhe për marka jo–kineze.
Lehtësirat fiskale – çelësi i suksesit
Një nga faktorët kryesorë të rritjes së importeve është politika fiskale, ku qytetarët kanë zero taksë doganore, e zero akcizë.
Taksa doganore: 0 €
Akcizë: 0 €
Vetëm TVSH dhe taksa administrative minimale paguhen në shumicën e rasteve.
Kjo politikë ka ulur ndjeshëm koston e blerjes dhe ka rritur konkurrencën e veturave elektrike ndaj atyre tradicionale me motorë benzinë apo dizel.
Ndikimi në mjedis dhe ekonomi
Ekspertët e fushës vlerësojnë se ky trend pozitiv kontribuon në ulje të ndotjes së ajrit, veçanërisht në qytetet më të mëdha.
Reduktim të varësisë nga derivatet e naftës.
Harmonizim me politikat evropiane për dekarbonizim dhe mobilitet të gjelbër.
Megjithatë, ata theksojnë se ky zhvillim duhet të shoqërohet me:
Investime në infrastrukturën e karikimit elektrik.
Politika afatgjata për përdorimin e energjisë së ripërtëritshme.
Edukim dhe ndërgjegjësim qytetar për përfitimet e mobilitetit elektrik.
Perspektiva për 2026:
Nëse ky trend vazhdon, vitet e ardhshme parashikojnë rritje edhe më të madhe të importeve të veturave elektrike në Kosovë.
Ekspertët e tregut vlerësojnë se vendi mund të bëhet një prej tregjeve më dinamike të mobilitetit elektrik në rajon, nëse ruhet stabiliteti fiskal dhe rritet vetëdija e konsumatorëve.
Viti 2025 shënon një pikë reference për tranzicionin drejt transportit të qëndrueshëm në Kosovë. Importet e veturave elektrike janë rritur në mënyrë të qëndrueshme, me modele të ndryshme dhe çmime konkurruese.
Kjo reflekton jo vetëm një trend ekonomik, por edhe një ndryshim kulturor dhe mjedisor në vend. /Lajmi.net/