Rritja enorme e çmimeve në Kosovë, PSD-ja tregon nëse do të ketë protesta

Deri sa në Shqipëri qytetarët kanë protestuar gjatë ditës së sotme për ngritjen e çmimit të derivateve, një protestë e tillë mund të ndodh edhe në Kosovë gjatë ditëve të ardhshme, shkruan lajmi.net.

Kështu të paktën ka lënë të nënkuptohet zyrtari i Partisë Social-Demokrate, Nol Nushi.

Ai ka thënë se mos-reagimi i Qeverisë së Kosovës në këtë situatë është shqetësues.

“Rritja e çmimeve është shqetësuese, por edhe më shqetësuese është mos-reagimi i qeverisë. Sikurse me rrymën, reagimet e vonshme të qeverisë po i shkaktojnë dëme të rënda edhe ekonomisë, edhe qytetarëve. Sigurisht që ne kemi qenë në terren dhe bashkë me qytetarët nuk do ta lëmë të qetë këtë Qeveri për asnjë moment, sepse qetësia dhe injoranca e saj po na kushton. Për çdo organizim do të njoftoheni me kohë”, ka thënë Nushi për lajmi.net.

Kujtojmë se çmimet e derivateve të naftës janë ngritur gjatë ditëve të fundit duke shkuar deri në 1.75 euro për litër, ndërsa sot çmimi i vajit në dyqane vendore ka shkuar nga rreth 1.80 euro deri në 2.20-50 euro. /Lajmi.net/