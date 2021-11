Rritja e rasteve me koronavirus, Macroni do të mbajë fjalim

“Epidemia po merr shpejtësi përsëri në Evropë, Evropa prapë është bërë epiqendra e epidemisë”, tha para gazetarëve zëdhënësi qeveritar, Gabriel Attal.

Numri mesatar javor i rasteve ditore me Covid-19 tash ka shkuar në 6.200 nga më pak se 4.200 sa ishte në fillim të tetorit.

Attal tha se Macroni do ta rishikojë gjendjen me Covid-19 dhe gjithashtu do të flasë edhe për rimëkëmbjen ekonomike të vendit, programit qeveritar për reforma dhe për çështje të tjera. Zyra e Macronit njoftoi se fjalimi do të publikohet të martën.

Në fjalimin e fundit të rëndësishëm të transmetuar në televizion, që ishte publikuar më 12 korrik, në fillimin e valës së katërt të infeksioneve, presidenti francez kishte njoftuar se vaksnimi do të jetë i detyrueshëm për të gjithë punëtorët shëndetësorë.

Të mërkurën, qeveria than se përdorimi i maskave do të jetë përsëri i detyrueshëm nga java e ardhshme për nxënësit në 39 distrikte, ku shkalla e infeksioneve është e lartë.