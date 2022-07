Rritja e rasteve me Covid-19, MSH njofton se janë afër 5 mijë raste aktive me këtë virus Ministria e Shëndetësisë, në raportin e saj të përditshme dje ka njoftuar se në Kosovës janë afër 5 mijë raste aktive me Covid-19. Po ashtu në njoftimin e saj MSH-ja, ka dhënë detajet edhe për numrin e rasteve pozitive që kanë qenë gjatë ditës së djeshme, numër i cili ka qenë 1.084 raste pozitive, shkruan…