Rritja e rasteve me COVID-19, Krasniqi tregon vendimin që u mor në takimin me drejtorët e spitaleve

Ai tha se sot edhe zyrtarisht do të bëjnë kërkesë në MSh për shtimin e kapaciteteve infermirore.

Krasniqi tha se aktualisht situata është e qetë dhe numri i të shtrirëve në spitale dhe klinikat e QKUK-së sillet tek 40-shi.

“Me tendencën e rritjes së rasteve epidemiologjike ne si SHSKUK duhet të jemi të përgatitur se që kemi qenë gjithmonë për të përballuar ndonjë fluks më të madh të pacientëve. Tani për tani situata është e qetë numri i të shtrirëve në spitalet tonë dhe në QKUK sillet diku tek 40-të dhe ne kemi planet për menaxhim të pandemisë për rastet që do të kërkojnë spitalizim… Në nivel të SHSKUK-së ne do të vazhdojmë me ofrimin e shërbimeve në mënyrë të rregullt pasi numri i pacientëve të shtrirë në klinikat tona nuk është i madh dhe na lejon të vazhdojmë me shërbime normale”, tha ai.