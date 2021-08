Rritja e rasteve me COVID-19, Hoti: Koronavirusi nuk është nën kontroll, nuk bëhet politikë me pandemi

Hoti në një postim në Facebook tha se jeta është mbi të gjitha, para çdo ahengu apo ceremonie tjetër.

“Masat duhet respektuar. Udhëzimet e IKSHP-së duhet të merren seriozisht. Me sjellje të kujdesshme, ne e mbrojmë familjen dhe miqtë nga infektimi. Nuk na mbrojnë masat e qeverisë si të tilla, sado strikte që të jenë ato, edhe nëse mbushet rruga me inspektorë e policë në mbikëqyrje të masave. Na mbron sjellja jonë në respektim të atyre masave në ambientet ku jetojmë, punojmë e lëvizim çdo ditë”, shkroi Hoti në një postim në llogarinë e tij në Facebook.

Të dashur qytetarë,

Shifra prej 1,765 rasteve të reja me covid-19 ka thyer çdo rekord që nga fillimi i pandemisë. Sipas praktikës, me këtë shifër ditore të rasteve të reja, pas disa dite spitalet tona do të jenë të mbushur me pacientë.

Është në dorën tonë ta parandalojmë përkeqësimin e situatës.

Jeta është mbi të gjitha, para çdo ahengu apo ceremonie tjetër. Jeta jonë dhe e familjarëve e miqve tanë varet nga veprimet tona.

Është e qartë se jemi larg përfundimit të pandemisë. Është e qartë se pandemia nuk është nën kontroll, siç deklaronin përgjegjësit për menaxhimin e pandemisë që, në kundërshtim me çdo normë morale, citonin shifrat e të infektuarve dhe vdekjeve kur e morën mandatin me shifrat pas 100 dite të qeverisjes. Ju patëm thënë atëherë se nuk bëhet politikë me pandemi. Ju themi edhe sot.

Masat duhet respektuar. Udhëzimet e IKSHP-së duhet të merren seriozisht. Me sjellje të kujdesshme, ne e mbrojmë familjen dhe miqtë nga infektimi. Nuk na mbrojnë masat e qeverisë si të tilla, sado strikte që të jenë ato, edhe nëse mbushet rruga me inspektorë e policë në mbikëqyrje të masave. Na mbron sjellja jonë në respektim të atyre masave në ambientet ku jetojmë, punojmë e lëvizim çdo ditë.

Klinikat duhet të përgatiten për pacientët e mundshëm, siç kanë qenë në kohën e Ministrin Zemaj. Furnizimi me oksigjen dhe barna për trajtim të rasteve me covid-19 duhet të jetë i plotë për pacientët spitalorë dhe ata në shtëpi. Ekipet mjekësore dhe infermierët e angazhuar nga Ministri Zemaj duhet të kthehen në punë dhe të jenë në gjendje gatishmërie.

Ekipet inspektuese në terren në bashkëpunim me komuna duhet të jenë plotësisht aktiv në dy ndërrime.

VAKSINOHUNI.

Mbani maskat!

Respektoni distancën!

Mbani higjienën!