Rritja e pagës minimale në 250 euro dhe 100 eurot e Kurtit ‘nuk e kënaqin askënd’

Përgjatë së mërkurës Qeveria e Kosovës e ka votuar Projektligjin për Pagën Minimale, e cila do t’i shkojë Kuvendit. Sipas këtij projektligji, paga minimale në Kosovë do të jetë 250 euro neto, shkruan lajmi.net.

Në anën tjetër, dje kryeministri Kurti bëri me dije edhe se në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike do të ndahen nga 100 euro për përfituesit e skemave sociale, pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit publik dhe privat.

Mirëpo, të dy vendimet lënë të pakënaqur sindikata të punëtorëve të sektorit privat e publik, opozitë e qytetarë.

Karshi çështjes së pagës minimale, në të njëjtën ditë kur u mor vendimi ka reaguar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke thënë se një shifër e tillë nuk u përkrah as nga Këshilli Ekonomiko-Social.

“Sindikatat e kanë mandatin që ia jep ligji, të përfaqësojnë interesat e sindikalistëve. Në Takimin e fundit të KES-it, më 10 mars, në votim u hodhën dy propozime për vlerën e Pagës minimale – 264€ dhe 300€, dhe asnjëri nga këto propozime nuk mori vota e duhura – 2/3 e votave”, u tha në reagimin e tyre.

Pikë të përbashkët reagimi për çështjen e mos-konsultimit me Këshillin Ekonomiko-Social e pati edhe Jusuf Azemi, kryetar i Sindikatave të Pavarura të Sektorit Privat.

“Paga minimale nuk ka kaluar përmes procedurave që duhet të kalojë, pasi Këshilli Ekonomiko-Social duhet t’i propozojë Qeverisë, e Qeveria Parlamentit të Kosovës. Ky këshill nuk është pyet fare dhe në Qeveri ka shkuar në formë jo-ligjore, çka neve na jep një shkas edhe më shumë të mos merremi me të”, deklaroi ai.

“Si kriter kryesor që kemi marrë për përcaktimin e pagës 400 euro, e kemi marrë koston e shpenzimeve për katër anëtarë të familjes, të cilët me gjërat më elementare, nuk kemi mujtë të kalojmë nën 400 euro shpenzime”, potencoi më tutje ai.

Lidhur me çështjen e pagës minimale ka reaguar edhe shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri, duke thënë se shifra minimale që duhet marrë punëtorët në Kosovë është 400 euro bruto.

“Paga minimale duhet të jetë 370 euro neto, që nënkupton 400 euro bruto. Vendimi i sotëm është edhe një pazotësi e qeverisë me ju pergjigjë gjendjes së rendë në vend. Në fakt, vlerësimet e fundit tregojnë se 250 euro vetëm sa ka arritur paga në shumë veprimtari të sektorit privat”, ka potencuar ai.

100 eurot e lëmoshës

Opozita ka qenë e zëshmë karshi ndarjes së 100 eurove për kategoritë e caktuara shoqërore, duke e quajtur një ndihmë të tillë si lëmoshë.

“Mungesën e politikave zhvillimore e investimeve të mëdha kapitale në vend, po e zëvendësojnë me popullizëm. Këtë herë nga 100 euro lëmoshë secilit – pa ndonjë kriter, pa ndonjë kategorizim. Kanë ose s’kanë përfituesit, nuk ka fare rëndësi, të gjithë do të marrin njëjtë”, ka deklaruar kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Ndërkaq nga PDK-ja e kanë cilësuar Qeverinë Kurti si “të paaftë” për vendimin e 100 eurove. Sekretari i kësaj partie, Bernard Nikaj, ka thënë se kryeministri Kurti çdo ditë po e dëshmon se ai dhe ministrat e tij nuk kanë asnjë ide për ta zhvilluar vendin.

“Krejt çfarë po bën Kryeministri Albin Kurti sot, është ajo që ai di ta bëjë më së miri, e që është popullizmi. Pasi ua rriti çmimin e energjisë elektrike me mbi 100 për qind qytetarëve të Kosovës dhe pasi nuk po arrin të kontrolloj rritjen enorme të çmimeve të çdo produkti elementar të shportës familjare, qeveria e nisi sot ditën me një tentim për të mashtruar sërish qytetarët e Kosovës përmes një lëmoshe as më shumë dhe as më pak se në vlerën 100 euro”, ka deklaruar Nikaj në një konferencë për media.

Në anën tjetër, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka thënë se ndihma prej 100 eurosh nuk i hyn në punë askuj.

“Qeveria e Kosovës duhet te veprojë si qeveri e shtetit qytetarët kanë nevoje dhe për një euro por nuk zgjidhen problemet vetëm për një muaj. Është shume e vogël shuma prej 100 euro. Është e vogël kjo shume qe ai ta fsheh veprimin e tij për rritjen e pagave. Të punësuarit ne Kosovë kane nevojë për rritjen e pagave dhe Qeveria duhet t’i rritë ato”, ka deklaruar Haradinaj.

Me 100 eurot e Kurtit nuk janë mjaftuar as mësimdhënësit. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës ka falënderuar Kurtin për këto shtesa, por ka thënë se problemet nuk zgjidhen me to dhe se grevat do të vazhdojnë sipas planit, nga data 20 prill.

”Kjo nuk po ndodh dhe pas 20 prillit do të fillohet me veprime sindikale në tërë sektorin e arsimit sepse kështu kanë vendosur, jo një individë, por delegatët e Kongresit të SBASHK-ut, që janë përfaqësues dhe zë i gjithë të punësuarve në sektorin e arsimit, që nga çerdhet, Arsimi Parauniversitar, Universitete dhe në shumë institucione të kulturës”, thuhet më tutje në reagim.

As qytetarët nuk duket se janë ndarë shumë të kënaqur me këtë vendim. /Lajmi.net/