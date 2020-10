Rritja alarmante e infektimeve, Çekia mbyll shkollat, baret e restorantet

Çekia mbyll shkollat, baret, restorantet dhe klubet e natës, nga dita e mërkurë, në përpjekjen për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Me 493 të infektuar për 100 mijë banorë dhe gati 1 mijë viktima, Çekia është shteti me nivelin më të lartë të infektimeve në raport me popullsinë.