Rritet pjesëmarrja në zgjedhje në Shqipëri

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat më të fundit për pjesëmarrjen në votimet e 11 majit.

Deri në orën 14:00, në nivel kombëtar kanë votuar 550,066 zgjedhës, duke përfaqësuar 29.74% të elektoratit.

Sipas të dhënave të KQZ-së, Tirana mban vendin e parë për nga numri i votuesve dhe përqindja më e lartë të pjesëmarrjes, me 163,292 zgjedhës që kanë ushtruar të drejtën e votës, që përbën 33.93% të votuesve të regjistruar në këtë qark. Pas Tiranës, renditet Dibra me një pjesëmarrje 33.85%, ndonëse me një numër më të vogël votuesish 17,489.

Në krahun tjetër, Vlora mbetet qarku me pjesëmarrjen më të ulët në vend, ku vetëm 31,512 zgjedhës kanë votuar, duke përfaqësuar 21.10% të trupës elektorale të këtij qarku.

Pjesëmarrja në qarqet e tjera është si më poshtë:

BERAT: 22,012 votues ose 28.34%

DURRËS: 71,770 votues ose 27.37%

ELBASAN: 47,099 votues ose 30.81%

FIER: 57,240 votues ose 31.10%

GJIROKASTËR: 17,144 votues ose 28.53%

KORÇË: 53,154 votues ose 29.29%

KUKËS: 10,530 votues ose 31.82%

LEZHË: 19,609 votues ose 30.31%

SHKODËR: 39,215 votues ose 25.94%

Pjesëmarrja totale në rang vendi deri tani është 29.74%, me një rritje të ndjeshme krahasuar me përqindjen e mëhershme prej 22.37% të regjistruar në mesditë./euronews