Rritet pagesa për shërbime për fëmijët me autizëm, prindërit me kërkesë ndaj institucioneve Rreth 60 fëmijë me autizëm rrezikohen të mbesin pa shërbime nga Shoqata Autizëm, kjo për shkak rritjes së çmimit nga 7.50 sa ishte në 12 euro. Kështu kanë deklaruar prindërit që sjellin fëmijët në këtë qendër, të cilët kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse të marrin masa dhe të ndihmojnë në këtë drejtim, në të kundërtën…