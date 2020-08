Rritet numri i të shëruarve, afro 4 mijë raste aktive me koronavirus në Kosovë

Edhe numri i rasteve aktive me Covid-19 vazhdon të mbetet i madh, aktualisht janë edhe 3 mijë e 792 raste.

Deri me tani në vendin tonë janë 11 mijë e 545 raste nga 44 mijë 433 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe 410 raste të vdekjes.

“Gjatë 24 orëve të fundit, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKShPK me metodën RT-PCR, janë testuar gjithsej 449 mostra të marra nga ShSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren prej të cilëve rezultojnë 129 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 9 raste të vdekjes me SARS CoV-2 pozitiv”, ka njoftuar sot IKSHPK-ja.

Aktualisht numrin me të madh të rasteve me Covid-19 e ka komuna e Prishtinës me mbi 3 mijë raste e pasuar nga Ferizaj dhe Gjilani. /Lajmi.net/