Rritet numri i të prekurve me HIV, për gjashtë vjet 93 raste

Që nga viti 2019 në Kosovë janë regjistruar gjithsej 93 raste me HIV. Numri i të prekurve me HIV ka pësuar rritje nga viti në vit. Përderisa në vitin 2019 kanë qenë vetëm shtatë raste me HIV, në vitin 2024 numri i personave të prekur me HIV është rritur dukshëm dhe se numri i personave…

Lajme

08/09/2025 10:31

Që nga viti 2019 në Kosovë janë regjistruar gjithsej 93 raste me HIV. Numri i të prekurve me HIV ka pësuar rritje nga viti në vit.

Përderisa në vitin 2019 kanë qenë vetëm shtatë raste me HIV, në vitin 2024 numri i personave të prekur me HIV është rritur dukshëm dhe se numri i personave të diagnostikuar me HIV ka arritur në 34-tër.

Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) gjatë vitit 2019 të prekur me HIV ishin 7 persona. Dy nga të prekurit ishin femra dhe 5 meshkuj.

Në vitin 2020 numri i personave të prekur me HIV kishte rënë në dy, një femër dhe një mashkull.

Ndërkaq në vititn 2021 numri i të prekurve me HIV kishte arritur në nëntë. Nga të prekurit me HIV vetëm një ishte femër, ndërkaq 8 të tjerë ishin meshkuj.

E numri vazhdoi të rritet në vitin pasues. Vetëm gjatë vitit 2022 në Kosovë janë regjistruar 21 raste me HIV. Prej tyre 1 femër dhe 20 meshkuj.

Gjatë vitit 2023 numri i të prekurve me HIV ishte 20. Në këtë vit nuk u regjistrua asnjë femër e prekur me HIV dhe 20 nga ta ishin meshkuj. Ndërkaq në vitin 2024 në Kosovë janë regjistruar gjithsej 34 raste me HIV. Prej tyre 3 femra e 31 meshkuj.

Artikuj të ngjashëm

September 8, 2025

​GAP: Kryetarët e komunave dhanë 1815 premtime, realizuan vetëm 918- Nga...

Lajme të fundit

​GAP: Kryetarët e komunave dhanë 1815 premtime, realizuan...

​Yamal humb pasaportën në Turqi

Ulet shkalla e analfabetizmit në Kosovë

Dy të vdekur nga atentati në Shkodër, kapet...