Rritet numri i përfituesve nga skemat e pensioneve Në muajin mars të këtij viti, krahasuar me muajin mars të vitit 2024, kishte rritje të numrit të përfituesve nga skema për përkrahje financiare familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara me 24. 7 për qind, skema e pensioneve të Forcës së Sigurisë së Kosovë me 22.3 për qind, skema për Pensionet Paraplegjike dhe…