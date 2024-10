Rritet numri i përfituesve nga skema e pensioneve të FSK-së

Është rritur numri i përfituesve nga skema e pensioneve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas të dhënave, në muajin shtator 2024, krahasuar me muajin shtator 2023, kishte rritje të numrit të përfituesve nga skema e pensioneve të Forcës së Sigurisë së Kosovës për 14,0%.

Poashtu janë rritur edhe skemat për përkrahje financiare familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara(13,7); skema për Pensionet Paraplegjike dhe Tetraplegjike (8,0%); skema e kompensimit për punëtorët e arsimit që punuan gjatë vitit shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99 (5,9%); skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK) (4,7%); skema e pensioneve bazike të moshës (3,1%); skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara (2,0%); skema për veteranët e luftës (1,3%); skema e pensioneve kontribut-paguese të moshës (0,2%),njofton ASK.

Ndërkaq sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), kishte rënie të përfituesve nga skemat e pensioneve, krahasuar me një vit më parë , nga punonjësit e Trepçës, kanë përfituar 1 174 persona, ku krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, që ishin 1 482 përfitues, vërehet një rënie prej -20,8%.

“Në muajin shtator 2024, krahasuar me muajin shtator 2023, kishte rënie të numrit të përfituesve nga: skema për pensionet e Trepçës (-20,8%); skema për pensionet invalidore (-18,0%); skema e ndihmës sociale (-9,9%); skema për pensionet familjare (-5,0%); skema e kompensimeve për personat e verbër (-2,5%); skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës (-1,0%)”,thuhet në raport.