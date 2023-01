Rritet numri i pasagjerëve që udhëtojnë me tren e avion në Kosovë Në tremujorin e katërt të vitit që lamë pas, numri i pasagjerëve që kanë shfrytëzuar trenin si mjet udhëtimi ishte rreth 19 mijë, ku krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021, numri i pasagjerëve është rritur për 17 për qind. Kurse, transport të mallrave me tren nuk ka pasur në këtë tremujor. Kështu thuhet…