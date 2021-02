Rritet numri i azilkërkuesve në Kosovë, 649 sirianë hynë në mënyrë ilegale

Nga gjithsej 1 mijë e 409 persona që kanë hyrë në Kosovës, prej tyre 887 kanë hyrë në mënyrë ilegale, 20 legalisht dhe 502 të tjerë nuk dihet se si kanë përfunduar në vendin tonë.

Institucionet e Kosovës thonë se kanë pranuar dhe kanë ofruar kushtet e nevojshme për të gjithë atë persona, të cilët kanë kërkuar të qëndrojnë në Kosovë.

Nga statistikat që lajmi.net ka marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion, gjatë vitit të kaluar shihet se vetëm nga Siria kanë hyrë 649 persona, 45 prej tyre të moshës së mitur, ndërsa shumica kanë qenë nga mosha 18 deri në 34 vjeç.

Nga Maroko kanë hyrë 183, nga Palestina 121 ndërsa nga Iraku 119 persona.

Pika kufitarë që këta persona kalojnë për në Kosovë me e frekuentuar është ajo me Shqipërinë, ku nga kjo pikë në Kosovë kanë kaluar 1 mijë e 232 persona, ndërsa nga Serbia 99, nga pika me Maqedoninë e Veriut 46, më Malin e ZI një, nga Aeroporti i Prishtinës “Adem Jashari” 15, ndërsa 16 të tjerë nuk dihet se nga kanë hyrë.

Gjatë viti 2020 koha mesatare e qëndrimit të një azilkërkuesi në Kosovë ka qenë 31 ditë deri në 34 ditë.

Sipas të dhënave nga ministria, azilkërkuesit kur duan të largohen nga Kosova, si destinacion i kanë vendet e Bashkimit Evropian.

Të dhënat gjatë periudhës janar-dhjetor 2020,tregojnë se në pikat kufitare janë kthyer 624 persona të ripranuar nga shtetet e ndryshme. Prej tyre me Forcë 511 dhe Vullnetarë të asistuar nga IOM 113 persona.

Po ashtu gjatë vitit 2020, janë bërë gjithsej 4456 kërkesa për leje qëndrim, nga ky numër janë bërë 4104 kërkesa për lejë qëndrim të përkohshëm, nga të cilat janë: – 3429 vendime pozitive, – 166 – vendime negative, – 509 kërkesa në pritje të vendimit, – 0 numri i vendimeve pozitive pa caktim të kohëzgjatjes.

Nga numri i vendimeve pozitive për lejeqëndrim të përkohshëm, janë 1514 janë meshkuj, kurse 1915 janë femra.

Gjatë periudhës janar-dhjetor 2020, ne Divizionin e Shtetësisë janë marr 3670 vendime për Lirim nga shtetësia:3633 v.pozitive, 37v. negative si dhe 3557 kërkesa

Po ashtu gjatë periudhës janar-dhjetor 2020, ne Divizionin e Shtetësisë janë marr 421 vendime për Fitim të shtetësisë:177v.pozitive, 244 v. negative dhe 338 kërkesa .

Përgjatë vitit 2020 për leje qëndrime të përhershme janë bërë gjithsej 352 kërkesa. Nga numri i përgjithshëm i kërkesave për leje qëndrime të përhershme, janë: 142 vendime pozitive, 0 vendime negative, 210 kërkesë në pritje të vendimit, 0 numri i vendimeve pozitive pa caktim të kohëzgjatjes.

Nga numri i përgjithshëm i vendimeve pozitive për lejeqëndrim të përhershëm, 75 janë meshkuj, kurse 67 janë femra. /Lajmi.net/