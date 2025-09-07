Rritet interesimi i diasporës për zgjedhjet lokale, por jo sa për ato parlamentare

07/09/2025 14:07

Suhareka është qyteti që prin me më së shumti të regjistruar për të votuar me postë nga diaspora. Ajo ndiqet pas nga Gjakova dhe Dragashi.

Gati gjysma e të gjithë votuesve të regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës vijnë nga Gjermania.

Në zgjedhjet e kaluara lokale kishte më pak të regjistuar për të votuar nga diaspora. Por, interesimi për të votuar në zgjedhjet lokale mbetet ende dukshëm më i ulët sesa për zgjedhjet parlamentare. /REL/

