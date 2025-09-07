Rritet interesimi i diasporës për zgjedhjet lokale, por jo sa për ato parlamentare
Suhareka është qyteti që prin me më së shumti të regjistruar për të votuar me postë nga diaspora. Ajo ndiqet pas nga Gjakova dhe Dragashi. Gati gjysma e të gjithë votuesve të regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës vijnë nga Gjermania. Në zgjedhjet e kaluara lokale kishte më pak të regjistuar për të votuar nga…
Lajme
Suhareka është qyteti që prin me më së shumti të regjistruar për të votuar me postë nga diaspora. Ajo ndiqet pas nga Gjakova dhe Dragashi.
Gati gjysma e të gjithë votuesve të regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës vijnë nga Gjermania.
Në zgjedhjet e kaluara lokale kishte më pak të regjistuar për të votuar nga diaspora. Por, interesimi për të votuar në zgjedhjet lokale mbetet ende dukshëm më i ulët sesa për zgjedhjet parlamentare. /REL/