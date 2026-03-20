Rriten tensionet, SHBA do të përdorë bazat britanike për të shkatërruar vendet e raketave iraniane
Ministrat britanikë konfirmuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përdorin bazat angleze për operacione mbrojtëse në rajonin e Gjirit, duke përfshirë shënjestrimin e vendeve të raketave të përdorura për sulmet ndaj anijeve tregtare.
Takimi i zyrtarëve britanikë, i mbajtur në Downing Street, trajtoi edhe kërcënimet iraniane ndaj anijeve të paarmatosura dhe infrastrukturës civile, duke përfshirë rrezikun që këto sulme të përshkallëzojnë krizën rajonale dhe të ndikojnë negativisht ekonomikisht në Mbretëria e Bashkuar dhe globalisht.
Sipas komunikatës, përdorimi i bazave britanike për operacionet e SHBA-së bëhet në kuadër të “vetëmbrojtjes kolektive” dhe synon të degradojë kapacitetet raketore iraniane që kërcënojnë lirinë e anijeve në Ngushticën e Hormuzit.