Rriten tensionet mes dy vendeve, Kina simulon sulme kundër Tajvanit

Avionët luftarakë kinezë dhe anijet luftarake simuluan sulme në Tajvan teksa lëviznin rreth ishullit gjatë ditës së dytë të stërvitjeve ushtarake të nisura në përgjigje të një takimi midis presidentes së Tajvanit dhe kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA.

Stërvitjet tërhoqën dënimin nga Taipei dhe thirrjet për përmbajtje nga Uashingtoni, i cili tha se ishte “duke parë nga afër veprimet e Pekinit”.

Operacioni Shpata e Përbashkët

I quajtur “Shpata e Përbashkët”, operacioni tre-ditor, i cili përfshin një rrethim praktik të Tajvanit, do të zgjasë deri të hënën, tha Komanda Lindor të Ushtrisë Çlirimtare Popullore Kineze.

“Jam pak i shqetësuar; do të të gënjeja nëse do të thosha se nuk isha,” tha 73-vjeçari Donald Ho, i cili po ushtrohej mëngjesin e së dielës në një park në Taipei, në veriun e largët të vendi. “Jam ende i shqetësuar sepse nëse shpërthen lufta, të dyja palët do të vuajnë shumë”, tha ai për AFP.

Gjatë ushtrimeve kineze, avionë, anije dhe ushtarë u dërguan në “zonat detare dhe hapësirën ajrore të ngushticës së Tajvanit, përgjatë brigjeve veriore dhe jugore të ishullit dhe përgjatë lindjes së ishullit”, tha ushtria kur nisi ushtrime.

Një raport i televizionit shtetëror të dielën tha se stërvitjet “simuluan sulme të përbashkëta precize mbi objektivat kryesore në ishullin Tajvan dhe ujërat përreth”, duke shtuar se forcat “ruajtën situatën e mjedisit të ngushtë të ishullit”.

Raporti vazhdon duke thënë se Forcat Ajrore kanë vendosur dhjetëra avionë për të “fluturuar në hapësirën ajrore të synuar” dhe Forcat Tokësore kanë kryer stërvitje për “goditje me saktësi me shumë objektiva”. Presidentja e Tajvanit Tsai Ing-wen dënoi menjëherë stërvitjet, të cilat pasuan pas takimit me Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA Kevin McCarthy në Kaliforni.

Ajo premtoi të punonte me “SHBA-në dhe vendet e tjera me mendje” përballë “ekspansionizmit të vazhdueshëm autoritar”.

Në Uashington, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara “kanë bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme për përmbajtje dhe ruajtjen e status quo-së”, por theksoi se SHBA ka burime të mjaftueshme për të përmbushur detyrimet e saj të sigurisë në Azi.

Ushtrime me municion të vërtetë

Stërvitjet e së hënës do të përfshijnë gjuajtjen e municioneve të drejtpërdrejta në brigjet shkëmbore të provincës Fujian të Kinës, rreth 80 kilometra në jug të ishujve Matsu të Tajvanit dhe 186 kilometra nga Taipei.

“Këto operacione shërbejnë si një paralajmërim i ashpër kundër marrëveshjeve të fshehta midis forcave separatiste që kërkojnë “pavarësinë e Tajvanit” dhe fuqive të jashtme dhe kundër aktiviteteve të tyre provokuese,” tha Shi Yin, një zëdhënës i ushtrisë kineze.

“Operacionet janë të nevojshme për të ruajtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial të Kinës.” Kina e konsideron Tajvanin si pjesë e saj dhe është zotuar ta marrë atë një ditë, nëse është e nevojshme edhe me forcë.

Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha të dielën se kishte regjistruar nëntë anije luftarake kineze dhe 58 avionë rreth ishullit.

Të shtunën, u vunë re i njëjti numër anijesh dhe më shumë se 70 avionë. Ministria tha se po monitoronte “lëvizjen e ushtrisë kineze përmes një sistemi të përbashkët të mbikëqyrjes dhe zbulimit të inteligjencës”, duke shtuar se avionët luftarakë të zbuluar deri në orën 12:00 me orën lokale përfshinin një kombinim avionësh luftarakë dhe bombardues.

Numri i avionëve që hynë në zonën e identifikimit të mbrojtjes ajrore jugperëndimore të Tajvanit të shtunën ishte më i larti i regjistruar në një ditë të vetme këtë vit, sipas të dhënave të përpiluara nga AFP.

“Partia Komuniste Kineze ka vazhduar të kryejë stërvitje ushtarake rreth ngushticës së Tajvanit dhe ka dërguar me radhë grupe të shumta avionësh… si dhe një numër anijesh në zonë që nga mëngjesi i sotëm,” tha ministria e mbrojtjes të dielën.

“Ushtria po monitoron nga afër situatën për të zbuluar zhvillimet përkatëse dhe ka ngarkuar avionët, anijet dhe sistemet e raketave me bazë tokësore që të përgjigjen në përputhje me rrethanat”, shtoi ai.

Tensionet po rriten

Stërvitjet erdhën disa orë pas largimit të presidentit francez Emmanuel Macron nga Pekini, i cili ishte në Kinë për t’i kërkuar homologut të tij Xi Jinping të ndihmojë në përfundimin e luftës në Ukrainë.

Në gusht të vitit të kaluar, Kina vendosi anije luftarake, raketa dhe avionë luftarakë rreth Tajvanit në shfaqjen e saj më të madhe të forcës në vite. Kjo ndodhi pasi paraardhësja e McCarthy, Nancy Pelosi, vizitoi ishullin.

Tsai u kthye në Tajvan të premten pasi vizitoi një numër në pakësim të aleatëve zyrtarë diplomatikë në Amerikën Latine, me dy ndalesa në SHBA që përfshinin takime me McCarthy dhe ligjvënës të tjerë. /Lajmi.net/