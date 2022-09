Rriten normat e interesit për kredi, kërkohet hetimi i bankave komerciale Çmimet e larta nuk po mund të i paguajnë vetëm me pagat e tyre. Kështu qytetarët kohët e fundit kanë rritur intersimin për marrje të kredisë. Por, kjo do të ju kushtojë qytetarëve edhe më shtrenjtë, pasi që disa banka komerciale në vend kanë filluar t’i rritin normat e interesit bankar me arsyetimin “si rrjedhojë…