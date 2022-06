Rriten gjasat e transferimit të Muric te Burnley

Portieri që aktualisht luan si i huazuar te skuadra turke, Adana Demirspor, vlerësohet lart nga trajneri i ri i “The Cralets”, Vincent Kompany.

Kosovari është një njohje më e vjetër për belgun që e kishte bashkëlojtar gjatë kohës sa të dy luanin për Manchester Cityn.

Një tjetër element që e bën më të mundshëm transferimin e portierit në “Turf Moor” është edhe dëshira e portierit Nick Pope për të ndërruar ambient gjatë verës, me disa skuadra të mëdha që e kërkojnë atë, transmeton lajmi.net.

Në rast të këtij largimi, porta e Burnley do të mbetej pa ndonjë portier adekuat, situatë kjo që do të tentohet të evitohet me çdo kusht duke e tentuar afrimin e Muric.

Kontrata e 23-vjeçarit me Manchester Cityn do të skadojë në vitin 2024, por kjo pritet të mos e pengojë procesin pasi portieri nuk bën pjesë në planet e Pep Guardiolas. /Lajmi.net/