Rrëzohet avioni me 133 pasagjerë më bord

Avioni që transportonte 133 pasagjerë nga Kunming në Guangzhou pësoi një aksident në rajonin e Guangxi dhe shkaktoi zjarr në male, njoftoi televizioni shtetëror kinez.

Avioni i përfshirë në aksident ishte Boeing 737 dhe numri i viktimave nuk dihet ender, tha CCTV. Ekipet e shpëtimit ndodhen në vendngjarje.

Në rrjetet sociale po qarkullojnë video që dyshohet se tregojnë se në vendin e përplasjes ka rënë zjarr.

China Eastern Airlines B-1791 flying from Kunming to Guangzhou has just crashed. pic.twitter.com/dwt06bjOQv

— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022