​Rreziku i rrjedhjes së rrezatimit në Çernobil, deklarohet IAEA

Kompania shtetërore bërthamore e Ukrainës Energoatom tha se një linjë transmetimi me tension të lartë u dëmtua gjatë luftimeve midis forcave ukrainase dhe ruse që kontrollonin mbylljen dhe se Çernobili ishte shkëputur nga rrjeti kombëtar i energjisë.

Energoatom deklaroi se “substancat radioaktive” që mund të jenë një kërcënim për pjesët e tjera të Ukrainës dhe Evropës mund të çlirohen nëse nuk do të kishte energji elektrike për të ftohur karburantin e harxhuar bërthamor të ruajtur në termocentralin që pësoi aksidentin më të keq bërthamor në botë në vitin 1986.

Ministri i Jashtëm Dmytro Kuleba tha se gjeneratorët rezervë me naftë mund të mbajnë fabrikën vetëm për 48 orë.

“Pas kësaj, sistemet e ftohjes së ruajtjes së karburantit bërthamor të harxhuar do të ndalen, gjë që do ta bëjë të pashmangshme rrjedhjen e rrezatimit”, shkroi ai në Twitter.

Kreu i diplomacisë ukrainase i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që t’i kërkojë Rusisë të pezullojë operacionet ushtarake në zonë në mënyrë që lloje të veçanta të rinovojnë furnizimin me energji elektrike.

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) njoftoi në Twitter se nuk sheh një ndikim vendimtar në siguri.

IAEA paralajmëroi të martën se sistemet e monitorimit të materialit bërthamor në objektet e mbetjeve radioaktive të Çernobilit kishin ndaluar transmetimin e të dhënave.

Termocentrali ende radioaktiv i Çernobilit është rreth njëqind kilometra larg Kievit. Reaktori i katërt i uzinës shpërtheu në prill 1986 gjatë një testi sigurie dhe grimcat radioaktive u përhapën në pjesën më të madhe të Evropës.

Një ekspert bërthamor i njohur me sistemin e uzinës tha se kishte arsye për shqetësim lidhur me situatën, me pyetjen kryesore që ishte se sa shpejt mund të rivendosej energjia për centralin, sipas Reuters.

“Ndërprerjet e energjisë në objektet bërthamore janë potencialisht shumë të rrezikshme,” tha eksperti në mënyrë anonime, pasi ai nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht për situatën.

“Një ndërprerje e energjisë mund të çojë në avullimin e ujit në magazinë dhe ekspozimin ndaj shufrave të karburantit të shpenzuar. Ata përfundimisht mund të shkrihen dhe kjo mund të çojë në një çlirim të konsiderueshëm të rrezatimit,” shtoi ai.