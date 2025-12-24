Rreth 500 mijë hyrje në Kosovë gjatë festave
Evidencat e Sistemit të Menaxhimit të Integruar, flasin për rreth 500 mijë hyrje të qytetarëve të Kosovës përmes pikëkalimeve kufitare tokësore dhe ajrore. Ndërkohë një fluks i shtuar shihet në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Bazuar në të dhënat zyrtare të Policisë, të nxjerra nga Sistemi i Menaxhimit të Integruar dhe raportimet nga rajonet përkatëse, gjatë…
Lajme
Evidencat e Sistemit të Menaxhimit të Integruar, flasin për rreth 500 mijë hyrje të qytetarëve të Kosovës përmes pikëkalimeve kufitare tokësore dhe ajrore. Ndërkohë një fluks i shtuar shihet në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës.
Bazuar në të dhënat zyrtare të Policisë, të nxjerra nga Sistemi i Menaxhimit të Integruar dhe raportimet nga rajonet përkatëse, gjatë javës së kaluar janë regjistruar rreth 500 mijë hyrje të qytetarëve të Kosovës përmes pikëkalimeve kufitare tokësore dhe ajrore.
Zyrtar për informim në ANP ” Adem Jashari ” në Prishtinë bëjnë të ditur që festat e fund vitit janë duke i sjellur shumë bashkëkombës tonë, ndërkohë që linjat tona me vende tjerë të BE-ë janë ato të cilat po krijohen që të ketë qarkullim sa më të lirë e të mundshëm për qytetar të vendit tonë.
Kulmi i hyrjeve është shënuar gjatë fundjavës, ndërkohë krahasuar me vitin e kaluar është regjistruar një rritje prej 8 për qind në udhëtimet ajrore.
“Që nga 1 dhjetori deri më tani kemi procesuar rreth 270 mijë qytetarë. Nëse marrim totalin e udhëtarëve për vitin 2025, shohim një trend të vazhdueshëm rritjeje, me rreth 8% më shumë udhëtarë krahasuar me vitin 2024”, tha Valentina Gara, zyrtare për komunikim me publikun në ANP.
Aeroporti ka realizuar edhe avancime teknologjike për përmirësimin e shërbimeve.
“Shërbimet e reja, të mundësuara nga digjitalizimi dhe avancimet teknologjike, i lejojnë udhëtarët të kryejnë proceset e tyre, përfshirë regjistrimin e valixheve, pa pritur gjatë në radhë”, tha Gara.
Investimet në teknologji bashkëkohore, shtimi i stafit dhe linjat e reja ndërkombëtare po mundësojnë kursimin e kohës dhe afrimin e bashkëkombësve me atdheun, duke mbështetur lëvizjen e lirë të qytetarëve.