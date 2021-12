Rreth 2 mijë ankesa për punën e Policisë së Kosovës, rekomandohet suspendimi i 82 pjesëtarëve të saj

Këtë vit Inspektorati Policor i Kosovës ka pranuar 1 mijë e 950 ankesa të qytetareve ndaj punës së Policisë së Kosovës që kanë të bëjnë me keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kështu ka thënë kryeshefi ekzekutiv në Inspektoratin Policor të Kosovës, Kushtrim Hodaj.

Ai ka treguar se mbi 600 ankesa janë përcjellë për hetim penal në Departamentin e Hetimeve dhe si rezultat i hetimeve penale Inspektorati ka rekomanduar suspendimin e 82 zyrtarëve policorë, ndërsa janë arrestuar 33 punonjës të policisë.

“Këtë vit Inspektorati Policor i Kosovës ka pranuar një numër të lartë të ankesave. Kemi një rritje të numrit të ankesave të qytetarëve në masën 30% në raport me vitin e kaluar. Deri tash kemi mbi 1,950 që janë pranuar. Janë kryesisht ankesa të qytetarëve ndaj punës së policisë lidhur me vepra apo dyshime për shkelje të ndryshme kryesisht për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare apo shkelje të ndryshme që mund të hasin nga ana e punonjësve të policisë. Prej këtij numri të ankesave, mbi 600 janë përcjellë për hetim penal në Departamentin e Hetimeve dhe pastaj si rezultat i hetimeve penale ne kemi rekomanduar suspendimin e 82 zyrtarëve apo punonjësve të policisë dhe janë arrestuar 33 punonjës të policisë si rezultat i hetimeve të përbashkëta me prokuroritë përkatëse”, ka deklaruar ai për EO.

Sipas tij, zyrtarët policorë që po hetohen i përkasin të gjitha gradave.