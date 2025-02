​Rreth 126 mijë të rinj do të mund të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 9 shkurtit Në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 9 shkurt 2025, të drejtën për të votuar për herë të parë do ta kenë edhe 125 mijë e 852 shtetasë të Kosovës. Në këtë numër përfshihen edhe të rinjtë që arrijnë moshën 18 vjeçare në ditën e zgjedhjeve. Ky numër i votuesve…