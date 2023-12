Rregullorja e re: “Prishtina Parking” nuk do të shqiptojë më gjoba Që nga dita e sotme ‘’Prishtina Parking’’ nuk do të shqiptojë gjoba për qytetarët e Prishtinës. Kjo është bërë e ditur nga ana e Drejtorit të Inspektoratit në Komunën e Prishtinës. Dushi ka treguar ndryshimet që do të ndodhin me aprovimin e rregullores së për parkingjet në Prishtinë. Siç njoftoi Dushi, tash e tutje “Prishtina…