Rregullorja e re e Kuvendit, Kurti thotë se u kalua testi i demokracisë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është shprehur i lumtur që sipas tij, në mandatin e qeverisë të cilën ai e udhëheq, Kuvendi nga sot do të bëhet me Rregullore të re. Rregullorja e re e Kuvendit u votua me 81 vota për më 28 korrik, ndërsa hyn në fuqi këtë të martë meqë publikohet në…