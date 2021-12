Rregullatori i Brazilit miraton vaksinën kundër COVID-19 për fëmijët

Megjithatë, nuk është e qartë se kur vendi do të fillojë vaksinimin e fëmijëve.

Çështja tani i kalon Ministrisë së Shëndetësisë, e cila fillimisht do të duhet të vendosë nëse do të shtojë vaksinat kundër COVID-19 për fëmijët 5-11 vjeç në programin kombëtar të imunizimit dhe të sigurojë doza me sasi të përshtatshme për fëmijët – një e treta e dozës së të rriturve.

“Vaksinimi kolektiv redukton transmetimin e SARS-CoV-2 për këtë grupmoshë dhe si rezultat, redukton transmetimin nga fëmijët dhe adoleshentët te të rriturit dhe të moshuarit”, tha Meiruze Freitas, drejtoreshë e rregullatorit brazilian të shëndetit duke njoftuar vendimin.

Pandemia ka marrë më shumë se 615,000 jetë në Brazil, e dyta vetëm pas Shteteve të Bashkuara në numër total.

Megjithatë, rastet dhe vdekjet janë ulur pasi Brazili ka rritur vaksinimin. Aktualisht, 66 për qind e 213 milionë banorëve të vendit janë plotësisht të vaksinuar.

Fushata masive e imunizimit vjen pavarësisht komenteve kundër vaksinës nga presidenti i ekstremit të djathtë, Jair Bolsonaro, i cili ka thënë me shaka se vaksina mund të “të kthejë në një aligator” dhe refuzoi të vaksinohej vetë.

Me botën që shikon me nervozizëm variantin e ri shumë ngjitës të virusit Omicron, Gjermania, Spanja, Greqia, Kroacia dhe Hungaria kanë hapur të gjitha fushatat e tyre të vaksinimit për fëmijët më të vegjël kohët e fundit. /REL